Официально: в акватории Керченского пролива собрали 25 тонн нефтепродуктов

Специалисты собрали почти 40 тонн нефтепродуктов в акватории Керченского пролива и в порту Анапы, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков.

В акватории Керченского пролива подразделениями Морспасслужбы за прошедший период обследовано свыше 1,5 кв. км, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. В непосредственной близости от береговой линии, в том числе в порту города Анапы, с использованием сорбента обработано около 38 тыс. кв. м акватории, собрано свыше 14 тонн нефтепродуктов, — цитирует ТАСС Александра Куренкова.

С берега в Краснодарском крае собрано почти 140 тыс. тонн загрязненного грунта, работы ведутся на участке протяженностью 63 км. В Крыму с побережья собрано 270 тонн нефтепродуктов. Планируется, что загрязненный грунт будет очищен, для этого определены подрядчики.

Установка для сбора нефтепродуктов собрана и готова к работе, добавил Куренков.

Для откачки нефтепродуктов из затонувших судов из города Санкт-Петербурга к месту проведения работ доставлена специализированная нефтесборная система. Установка собрана и готова к работе, проведены все необходимые береговые испытания, — сказал он.

По информации морских служб, речь идет о комплексе, специально разработанном для откачки нефтепродуктов с затонувших судов. Она состоит из нескольких компонентов, включая вакуумный насос, сепаратор, компрессоры, генераторы, гидравлики и прочего оборудования.

Как отметил Куренков, в настоящее время ведется подготовка к применению установки. Состояние судов мониторят водолазы и подводные роботы на предмет утечек мазута.

источник: ТАСС