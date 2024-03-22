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Официально. В у отменены все массовые, развлекательные мероприятия

Официально. В Крыму отменены все массовые, развлекательные мероприятия

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:23 22.03.2024

В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Крыму всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня. Об этом сообщил сегодня вечером Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Точные данные по погибшим еще неизвестны, но речь идет о десятках человек. Пострадавших – больше сотни. Вся страна скорбит по невинным жертвам.

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С тегами: Крым и Россия

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