Официально. В Крыму отменены все массовые, развлекательные мероприятия

В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Крыму всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня. Об этом сообщил сегодня вечером Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Точные данные по погибшим еще неизвестны, но речь идет о десятках человек. Пострадавших – больше сотни. Вся страна скорбит по невинным жертвам.