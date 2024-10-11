Официально: в Крыму урожай полностью обеспечивает продовольственную безопасность

По поводу стандартных для сельского хозяйства мероприятий, будь то уборочная, либо посевная: Республика Крым всегда идет в необходимом темпе, в зависимости от климата и от культур, которые нам нужно высеять. Никакой проблематики нет. Урожай этого года полностью закрывает республику с точки зрения продовольственной безопасности, будь то зерновые, будь то плодоовощные культуры, — сказал он.

Кратюк отметил, что сейчас в регионе планируют развивать и переработку собираемых культур.

Мы действительно сейчас вышли на некоторые моменты, когда нам уже нужна переработка, то есть помимо того, что мы производим очень много, мы реально теперь должны это все сохранить, переработать и доставить либо для наших гостей, либо на материковую часть ту продукцию, которую можем производить только мы, — добавил он.

Также Кратюк сказал, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Крым старается налаживать экспортные поставки за пределы РФ.

Мы все-таки для себя видим колоссальные масштабы экспорта в Китай и в Индию, потому что у нас есть культуры, которые там пользуются спросом и действительно хотелось бы их там увидеть, но нам нужен определенный лоббист, чтобы какая-то организация нас туда ввела. То есть <…> должна быть четко выстроена логистическая цепочка, — сказал он.

По словам министра, сейчас основная задача — сделать каналы поставки и логистику максимально простыми и понятными для локальных производителей.

У нас есть предприятия, которые работают в этом направлении, доводят стандарты качества, доводят стандарты продукции до требуемых той стороной. У любого потребителя есть свои критерии [к продукции] — он хочет ее видеть в определенной упаковке, с определенной частотой, с определенным, может, химическим составом, то есть мы должны давать продукцию, которая будет интересна, — заявил Кратюк.

Российская агровыставка проходит в Москве с 9 по 12 октября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр» на базе Тимирязевской академии. Выставка представляет современную сельхозтехнику, лучшие породы сельскохозяйственных животных, результаты развития АПК регионов, а также финансовые продукты для агробизнеса. ТАСС — информационный партнер выставки.

источник: ТАСС