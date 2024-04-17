Официально: в парке-памятнике садово-паркового искусства «Массандровский» — капремонт

В парке-памятнике садово-паркового искусства «Массандровский» начаты работы по капитальному ремонту (благоустройству) территории. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Крыма. Работы проходят в рамках Государственной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым».

Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения РК, находится в ведении минприроды Крыма и в управлении ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым».

Работы пройдут в границах существующей дорожно-тропиночной сети без сноса зеленых насаждений. На территории парка пройдет капитальный ремонт лестниц, подпорных стен, входной группы, а также ливневой канализации и наружного освещения. Проведение работ направлено на создание комфортных условий для пребывания посетителей парка, — уточнили в министерстве.

Обращаем внимание, что работы выполняются с привлечением строительной техники, в связи с этим посещение парка ограничено до 5 ноября 2024 года.

Просим жителей и гостей города воздержаться от посещения парка, организации культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий на его территории, — отметили в минэкологии РК.