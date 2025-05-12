Официально: в период майских праздников Республику Крым посетили более 350 тыс. туристов

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале подвел итоги майских праздников в санаторно-курортной сфере. Как сообщил Сергей Аксёнов, с 27 апреля по 11 мая Крым посетили 357,7 тыс. туристов, что на 34 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023-м.
Большая часть гостей прибыла в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 73 %, еще 20 % – по железной дороге и 7 % – по сухопутному маршруту через исторические регионы. «Отдыхающих принимали порядка 400 коллективных средств размещения, средняя загрузка превысила 55 %. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100 %. Больше всего туристов – свыше 180 тыс. человек – отдохнуло в Большой Ялте, – поделился Глава Крыма.
Так, по оценке Министерства транспорта Российской Федерации, в майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма.
При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что повысился спрос и на летний отдых.
Глубина бронирования достигает 150 суток, средний уровень бронирования составил 47–49 %. По данным экспертов, число бронирований на лето выросло на 44 % за последние две недели. Туристы выбирают отели, подходящие для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ, – отметил Глава республики.
Для стимулирования спроса крымские отельеры совместно с Министерством курортов и туризма РК разработали различные акции и специальные предложения для крымчан и гостей полуострова. Во многих отелях и санаториях стоимость отдыха остается на уровне прошлого года.
Кроме того, запущена информационная кампания «Расцветай в Крыму!». Задействовано более 130 рекламных плоскостей в Москве, в Крыму и других регионах, на трассе М-4 «Дон». Аудитория публикаций в региональных и федеральных СМИ, согласно отчету информационно-аналитической системы «Медиалогия», составила в общей сложности более 50 млн человек.
Сергей Аксёнов добавил, что сегодня стартует масштабный туристический слет для 70 туроператоров и турагентов из регионов России и Республики Беларусь. Профильным министерством для них будет проведено обучение по нескольким направлениям: «В Крым за историей», «Отдыхай в Крыму», «Крым со вкусом», «В Крым за здоровьем». Также запланировано проведение «Биржи контактов» с крымским турбизнесом для установления долгосрочных партнерских связей.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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