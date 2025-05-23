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Официально: в Севастополе развивается долевое строительство
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: в Севастополе развивается долевое строительство

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 23.05.2025

По данным на 1 апреля 2025 года банки перечислили 18,6 млрд рублей застройщикам, завершившим строительство объектов в регионе. Севастопольцы получили ключи от 3834 квартир в сданных домах. Это на 1569 квартир больше, чем годом ранее. На начало апреля в Севастополе в банках для приобретения жилья открыто 1200 эскроу-счетов. На них размещено 6,6 млрд рублей.

Механизм эскроу гарантирует защиту интересов дольщиков и сохранность их средств. Обязательное банковское сопровождение сделки исключает риски клиентов потерять деньги, не получив жилья. Если застройщик не закончит объект, покупатель сможет вернуть свои средства в полном объеме. Кроме того, деньги на эскроу-счетах защищены государственной системой страхования вкладов на сумму не более 10 млн рублей, — отмечает заместитель управляющего Отделением по г. Севастополю Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник.

С 1 марта 2025 года механизм проектного финансирования распространяется и на индивидуальное строительство: для возведения частных домов по договорам подряда теперь можно привлекать деньги через эскроу-счета.

Узнайте больше:  Перспектива: покупатели квартир смогут заранее узнать об обременениях

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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