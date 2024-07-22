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Официально: в Севастополе выросла численность избирателей
фото: пресс-служба Севастопольской избирательной комиссии

Официально: в Севастополе выросла численность избирателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:51 22.07.2024

По состоянию на 1 июля 2024 года численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города Севастополя, составила 338 039 человек.

По сравнению с данными на 1 января 2024 года прирост составил 2 744 человека.

Лидером является Гагаринский муниципальный округ с числом избирателей 116 740. Меньше всего горожан, обладающих активным избирательным правом, зарегистрировано в Терновском муниципальном округе – 2 219.

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источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии
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