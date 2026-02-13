Официально: власти решили отложить ввод новых ставок по семейной ипотеке

Таким образом, ввод новых ставок по семейной ипотеке откладывается как минимум до лета. Хотя ранее предполагалось, что они вступят в силу в начале 2026 года. Об этом, в частности, говорил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что проработка изменений, касающихся ставок по семейной ипотеке, требует точных и очень подробных подсчётов.

Надо ведь понимать, как это по бюджету ударит. Ведь сколько-то семей сможет пониженной ставкой по программе воспользоваться. Кроме того, наверняка обсуждается вопрос в целом необходимости такого рода изменений — насколько это полезно будет, как воспримет общество и так далее, — предположил специалист.

На его взгляд, семейная ипотека в текущем виде не работает как инструмент для поддержки семей с детьми, за исключением тех регионов, где программа распространена на рынок вторичного жилья.

Ну, сделают для семей с тремя детьми ставку не 6%, а 4%, хорошо. И что, у них сразу деньги появятся, чтобы ипотеку брать? На первоначальный взнос благодаря этому накопят? Кроме того, лимита по программе совершенно точно не хватит для покупки трёхкомнатной квартиры для семьи ни в Москве, ни в регионах. И всё будет скатываться опять в покупку однушек и студий, — продолжил Константин Барсуков.

Также он добавил, что семьи сегодня не могут обменять жильё, которое у них есть, на новое с помощью семейной ипотеки, и это главная проблема программы.

Вот решила семья с детьми переехать из однушки в двушку. Чтобы воспользоваться семейной ипотекой, ей нужно продать свою квартиру, уехать на арендное жильё, дождаться сдачи дома, сделать ремонт. Всё это время они будут вынуждены платить и за съёмную квартиру, и по кредиту. А потом чиновники спрашивают, почему по семейной ипотеке все покупают однушки. Ответный вопрос: почему вы не можете распространить программу на вторичку или обеспечить механизм, который позволит людям продолжать жить в своей старой квартире, пока строится новое жильё, купленное по семейной ипотеке? — заключил Константин Барсуков.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов отметил, что идея дифференцирования ипотечной ставки по льготной программе по количеству детей является перспективной, однако важно сохранить верхний порог в 10% для всех семей, в том числе, и с одним ребёнком.

Семейная ипотека даже после ограничений, вступивших в силу 1 февраля, по-прежнему является основной возможностью улучшения жилищных условий — всё-таки рыночные программы пока остаются малодоступными, — заявил спикер.

По его мнению, включение вопроса по дифференцированным ставкам в общий перечень поручений по ипотеке говорит о желании разработать системный комплекс мер.

Регулятор отказывается от точечных изменений, предпочитая создать совокупность факторов, способных оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Также речь может идти и долгосрочном планировании, что само по себе требует более глубокого, продолжительного и тщательного анализа ситуации, — заключил Рустам Азизов.

