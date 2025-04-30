Официально: выдача ипотеки в первом квартале упала на 42%

Объем выдачи льготных жилищных кредитов в марте относительно февраля увеличился на 13,7%. За месяц было выдано ипотеки с господдержкой на сумму 222,6 млрд рублей. Выдача ипотеки на рыночных условиях за месяц увеличилась на 10,6%, до 34,6 млрд рублей.

На рынке жилищного кредитования сейчас преобладает льготная ипотека, отмечают в Центробанке. Доля льготных жилищных кредитов в марте достигла 87% в общем объёме ипотечного кредитования. В феврале она составляла 86%.

Всего в марте 2025 года российские банки выдали 57,8 тыс. рублёвых ипотечных на общую сумму 257,1 млрд рублей. В феврале было выдано 52,6 тыс. рублёвых жилищных кредитов на 227,1 млрд рублей.

По сравнению с прошлогодним показателем объем выдачи ипотеки снизился на 42,5%, количество жилищных кредитов сократилось на 50,6%.

В марте совокупный ипотечный портфель банков вырос на 64,5 млрд рублей. Прирост составил 0,3%. Объем жилищного кредитования превысил 20 трлн рублей. Около 22,4% от общего объёма ипотечного портфеля российских банков пришлось на ипотеку по долевым договорам. Объем таких кредитов составил 4,5 трлн рублей.

Средний размер жилищного кредита в марте вырос до рекордного уровня 4,447 млн рублей. По сравнению с февралём он увеличился на 2,9%, относительно марта 2024 года показатель вырос на 16,3%.

Средний срок ипотечного кредита в марте обновил максимум. Он увеличился до 25 лет и 10,7 месяцев.

Общий объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в первом квартале 2025 года вырос на 19,4 млрд рублей, до 115,8 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле банков увеличилась с 0,5% до 0,6%. Средневзвешенная ставка по ипотеке в марте снизилась до 7,56% годовых. Средняя ставка по ипотеке по долевым договорам сохранилась на уровне 6% годовых. Средневзвешенная ставка по ипотеке на покупку готового жилья снизилась до 10,7% годовых.

Общая доля ипотеки на строящееся жилье в марте составила 67,8%. В феврале она составляла 69,7%. Объем выдачи ипотеки по долевым договорам с за месяц увеличился на 10,6%, он достиг 166,1 млрд рублей. Объем ипотеки на индивидуальное жилищное строительство за месяц увеличился на 3,8%. В марте он составил 8,2 млрд рублей.

источник: ЦИАН