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Официально: за 9 месяцев 2024 года Крым посетили более 5,2 млн туристов
фото: pikist.com

Официально: за 9 месяцев 2024 года Крым посетили более 5,2 млн туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 01.10.2024

За январь–сентябрь 2024 года туристический поток в Республику Крым составил более 5,2 миллиона человек, что на 20 % выше уровня аналогичного периода 2023 года. Об этом проинформировал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Сергей Аксёнов уточнил, что около 65 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24 % – по железной дороге и еще порядка 11 % – через исторические регионы России.

Между тем, почти половина отдыхающих выбрали южное побережье, около 25 % – западное, свыше 15 % – восточное, около 11 % – другие регионы республики, а именно: Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

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Наряду с этим средняя загрузка коллективных средств размещения в сентябре превысила 52 %, что на 42 % выше аналогичного периода 2023 года.

По оценкам туроператоров, работающих на крымском направлении, Крым и в бархатный сезон продолжает оставаться самым быстрорастущим направлением отдыха по отношению к прошлому году. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года, – сказал Глава Крыма.

В осенне-зимний период в республике наиболее востребованными остаются санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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