Официально: замена трансформаторных подстанций в муниципалитетах РК идет согласно утвержденному плану

Запланировано в 2025 году заменить 226 подстанций, все эти объекты будут установлены до конца года. Более того, предприятие планирует перевыполнить данный показатель. В следующем году в плане замена еще 250 ТП. Необходимые средства будут выделены за счет оптимизации инвестпрограммы. В первую очередь работы пройдут в Симферопольском, Сакском, Белогорском районах и в городе Симферополе, откуда поступает наибольшее число обращений. Конкретные адреса будут опубликованы на сайте «Крымэнерго», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов остановился на вопросе реализации технологических присоединений, отметив, что до конца года будет выполнено порядка 18 тысяч заявок.

К сожалению, по объективным причинам план-график выполнить не удалось. Специалисты выполняли около 600 техприсов в неделю. Однако темп снизился из-за нештатных ситуаций, связанных с ликвидацией аварий на электросетях. Планируем с февраля следующего года выйти на плановый объем, упущенное наверстаем, – подчеркнул Глава республики.

Глава Крыма отметил достигнутые руководством и сотрудниками предприятия результаты.

Максим Ярославович – один из эффективных крымских руководителей. За довольно короткий срок под его руководством предприятие проделало большую работу. Он лично отвечает на обращения граждан, особое внимание уделяется семьям участников СВО, – сказал Сергей Аксёнов.

В свою очередь, Максим Шклярский проинформировал, что большинство поступающих обращений граждан посвящено локальным проблемам. Исключение – коллективное обращение жителей села Живописного Симферопольского района.

Провели анализ жалобы на некачественное электроснабжение. В итоге реализовали комплексные мероприятия. Это касалось как технической эксплуатации, так и установки интеллектуальной системы учета. За полгода заменили порядка четырех тысяч индивидуальных приборов, протянули сети разных классов напряжения. Поменяли порядка 6 подстанций, выполнили расчистку трасс. В итоге количество обращений значительно уменьшилось, – сказал генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым