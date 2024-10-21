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Официально: жильё разрешат продавать без НДФЛ после трёх лет владения
фото: pikist.com

Официально: жильё разрешат продавать без НДФЛ после трёх лет владения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:35 21.10.2024

Тех, кто владеет жильём три года, могут освободить от НДФЛ при продаже недвижимости. Минимальный срок владения квартирой хотят снизить с пяти до трёх лет. Такие поправки предложил внести в Налоговый кодекс глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. В распоряжении агентства есть текст законопроекта.

Согласно поправкам, минимальный срок владения недвижимостью составит три года. Согласно действующему законодательству, этот срок составляет пять лет. Если собственник получил жильё по наследству или в подарок от близкого родственника, минимальный срок владения недвижимостью составит один год, говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас такую недвижимость можно продать без налога после трёх лет владения.

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Также предложено снизить минимальный срок владения жильём с трёх до двух лет в ряде случаев: если недвижимость получена в результате приватизации, по договору пожизненного содержания с иждивением или от личного фонда.

Автор инициативы считает, что действующие сейчас правила налогообложения ограничивают мобильность граждан. Людей, желающих переехать в другой регион, останавливают завышенные налоговые требования к сроку владения жильём.

источник: ЦИАН

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