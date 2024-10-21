Официально: жильё разрешат продавать без НДФЛ после трёх лет владения

Тех, кто владеет жильём три года, могут освободить от НДФЛ при продаже недвижимости. Минимальный срок владения квартирой хотят снизить с пяти до трёх лет. Такие поправки предложил внести в Налоговый кодекс глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. В распоряжении агентства есть текст законопроекта.

Согласно поправкам, минимальный срок владения недвижимостью составит три года. Согласно действующему законодательству, этот срок составляет пять лет. Если собственник получил жильё по наследству или в подарок от близкого родственника, минимальный срок владения недвижимостью составит один год, говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас такую недвижимость можно продать без налога после трёх лет владения.

Также предложено снизить минимальный срок владения жильём с трёх до двух лет в ряде случаев: если недвижимость получена в результате приватизации, по договору пожизненного содержания с иждивением или от личного фонда.