Официальный Кишинев… вспомнил о крымском референдуме 2014 года и назвал его «незаконным»

В МИД РФ удивились.

МИД РФ выступил с заявлением о тоне комментария Кишинева о крымском референдуме 2014 года.

Резкость тона комментария МИД Молдавии о территориальной принадлежности Крыма непонятна Москве, РФ призывает молдавских партнеров отказаться от искусственных раздражителей в отношениях. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова обратила внимание на пресс-релиз Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии от 16 марта, «называющий «незаконным» общекрымский референдум 2014 года о воссоединении Крыма с Россией».

Как утверждается в документе, референдум якобы «не имеет ничего общего со свободным и демократическим волеизъявлением народа и не соответствует международным стандартам». Изложенная в пресс-релизе позиция Республики Молдова по вопросу территориальной принадлежности Крыма известна и не содержит ничего нового. Вместе с тем непонятна не свойственная в течение прошедших восьми лет резкость тона молдавского комментария, — указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией «состоялось в полном соответствии с международным правом».

Решение народа Крыма является окончательным. Для России этот вопрос закрыт раз и навсегда, — подчеркнула Захарова. — В который раз призываем молдавских партнеров отказаться от искусственных раздражителей в двусторонних отношениях и встать на путь конструктивного и прагматичного диалога, необходимого для решения насущных вопросов российско-молдавского сотрудничества. Российская сторона к этому готова.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!