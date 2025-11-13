Оформление наследства без ошибок — что нужно знать

Оформление наследства — это важный юридический процесс, который обеспечивает переход прав на имущество умершего к его наследникам. Успешное завершение этой процедуры делает вас полноправным собственником, позволяя не только пользоваться, но и распоряжаться полученным имуществом. В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы оформления наследства на недвижимость, чтобы избежать возможных ошибок и недоразумений.

Первый и, возможно, самый важный этап — соблюдение сроков. По закону, наследники имеют право на принятие наследства в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Если вы пропустили этот срок, не стоит отчаиваться — законодательство предусматривает возможность восстановления прав на наследство через суд. Однако для этого потребуется обоснование пропуска срока, что может усложнить процесс. Поэтому лучше начинать оформление наследства как можно скорее.

Следующий шаг — обращение к нотариусу. Это обязательная процедура, даже если вы являетесь единственным наследником. Вам необходимо определить место открытия наследства, которое соответствует последнему постоянному месту жительства наследодателя. Федеральная нотариальная палата ведет реестр наследственных дел, который позволяет нотариусам проверять наличие открытых дел по ФИО и другим данным умершего. Вы можете обратиться к любому нотариусу в вашем регионе, и он сможет проверить наличие наследственного дела через единую информационную систему.

После обращения к нотариусу вам необходимо подать заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Основные документы, которые вам понадобятся, включают:

паспорт наследника.

свидетельство о смерти наследодателя.

документы, подтверждающие родство (если наследство не оформлено по завещанию).

справка о последнем месте жительства умершего.

Важно отметить, что нотариус может самостоятельно запросить правоустанавливающие документы на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости без дополнительной оплаты со стороны наследников. Это значительно упрощает процесс, так как вам не придется заниматься сбором всех правоустанавливающих документов самостоятельно, — отметила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина. — После того как вы подали все необходимые документы, нотариус проведет проверку и, по истечении 6 месяцев с момента смерти наследодателя выдаст свидетельство о праве на наследство. Кроме того, нотариус самостоятельно направляет документы в Росреестр в электронном виде. Регистрация права собственности происходит в течение одного рабочего дня. Финальным результатом станет выписка из ЕГРН, которая подтвердит ваше право собственности на наследуемую недвижимость. Оформление наследства — это процесс, требующий внимательности и четкого соблюдения всех этапов. Начните его своевременно, чтобы избежать лишних сложностей и недоразумений. Правильное оформление наследства не только обеспечит вам законное право на имущество, но и позволит избежать юридических споров в будущем. Помните, что в случае возникновения вопросов или сложностей, всегда можно обратиться за консультацией к нотариусу, чтобы получить профессиональную помощь в оформлении наследства. Также хочу отметить, что в связи с нововведениями в законодательстве, с 24 ноября 2025 года нотариус при открытии наследства будет выяснять, есть ли у наследодателя долги, после чего уведомит наследников об их наличии или отсутствии, — подчеркнула президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович.

источник: Нотариальная палата города Севастополя