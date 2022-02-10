Оформление наследства: перевод вне закона — ошибки нетерпеливых родственников

Распространенная житейская ситуация: умер человек, и на его счетах осталась некоторая сумма денег. А когда доходит до оформления наследства, выясняется, что уже после своей смерти владелец счета совершил несколько переводов и снял деньги в нескольких банкоматах. Мистика? Нет. Просто кто-то, у кого был доступ к смартфону или картам умершего, спешно обчистил его, не дожидаясь справедливого раздела наследства. С точки зрения закона — это серьезное правонарушение, совершив которое «поторопившийся» претендент на наследство рискует остаться ни с чем.

Часто такие действия совершаются «без задней мысли», просто «чтобы деньги не пропали, а еще на похороны нужны», а может быть — и злонамеренно, чтобы поскорее «урвать» кусочек наследства. Бывает, что кто-то из родственников покойного изначально уверен в своих «исключительных» правах на наследство, поэтому не видит смысла ждать выдачи соответствующего свидетельства у нотариуса.

Практика показывает, что подобные ожидания зачастую не оправдываются. Так, даже единственный наследник по закону не может быть уверен в том, что наследодатель не оставил завещание, изменяющее общий порядок наследования. Сюрпризы могут ждать и человека, указанного получателем всего имущества наследодателя в завещании. Нельзя исключать вероятность того, что документ в какой-то момент был изменен или отменен. Также на горизонте всегда может появиться лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве.

Для того, чтобы нотариус мог разобраться во всех деталях — определить круг наследников, точный размер их долей и др., законом установлен срок в шесть месяцев. Любые посягательства на деньги наследодателя до получения свидетельства о праве на наследство — незаконны. Даже такое простое, по сути, действие, как перевод в мобильном банке или снятие наличных в банкомате, может иметь очень сложные последствия — вплоть до признания судом наследника недостойным.

Недостойный наследник — тот, кто совершает умышленные противоправные действия против наследодателя, его воли или кого-то из наследников, чтобы призвать себя или других лиц к наследованию или увеличить долю наследства. Если такой факт признан судом, этот человек остается без наследства вне зависимости от степени родства с наследодателем или содержания завещания.

При этом нужно понимать, что скрыть факт траты средств покойного довольно сложно. В рамках работы над наследственным делом нотариус делает запросы в банки о состоянии счетов наследодателя на дату его смерти. Если в день смерти или позднее были зафиксированы списания средств со счета, кредитные организации, как правило, отображают эти сведения в своем ответе нотариусу.

Исключением и единственной легальной выплатой здесь является возмещение расходов на похороны. По постановлению нотариуса банк может возместить до 100 000 рублей еще до принятия наследства наследниками, если такая сумма имеется на счетах покойного. Для этого лицу, оплатившему похороны, необходимо представить нотариусу документы, подтверждающие такого рода расходы (договор с кладбищем и т.п.).

Во всех остальных случаях наследникам, планирующим не дожидаться оформления наследства и наделить себя им прямо здесь и сейчас, совершив банковский перевод, стоит задуматься. Ведь перспектива быть признанным недостойным наследником и полностью лишиться наследства далеко не самая удручающая. Может дойти и до уголовного дела.

Поэтому вместо того, чтобы рисковать и хитрить со счетами умершего, наследникам разумнее направить свои усилия на обеспечение сохранности имущества наследодателя. Прежде всего, если наследнику известно, клиентом какого банка был умерший, стоит как можно быстрее обратиться туда и сообщить о смерти человека, чтобы операции по всем его счетам и картам были заблокированы. Ведь если, скажем, у человека кроме дебетовых карт были еще и карты кредитные, то нечестные родственники, опустошив их, могут не просто уменьшить наследственную массу, а буквально загнать наследников в долги. Безусловно, отвечать по таким долгам наследники будут только в рамках стоимости наследственного имущества, из своего кармана доплачивать не придется. Но все же, получить долги в наследство — перспектива не из приятных.

Кроме того, наследники могут попросить нотариуса принять меры по охране наследственного имущества. В этом случае нотариус самостоятельно сообщит в банки о необходимости приостановления операций по счетам покойного и произведет другие нужные действия. Помимо охраны, наследственное имущество иногда требует и управления. С этим тоже поможет нотариус посредством заключения договора с так называемым доверительным управляющим.

Главное же, о чем нужно помнить любому претенденту на наследство, — о необходимости обратиться к нотариусу до истечения шестимесячного срока с момента смерти близкого человека.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

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