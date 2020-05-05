ОГЭ для девятиклассников в этом году могут отменить

В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов из-за пандемии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, в случае отказа от ОГЭ, итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам.

Кравцов подчеркнул, что здоровье учеников остается в приоритете, и экзамены пройдут только в том случае, если это будет безопасно для детей. Пока принято решение о том, что в рамках ОГЭ девятиклассники будут сдавать русский язык и матемактику, по предметам по выбору экзамены проводится не будут. По словам Министра, возможен также перенос Единого государственного экзамена для учеников одиннадцатых классов.

Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8-го июня, — заявил Кравцов.

Ведомство ранее рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а в десятых – до 30 мая.