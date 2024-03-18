Оглушительная победа Путина. Официальные итоги голосования в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе уточнили результаты голосования на выборах Президента России.

Республика Крым.

За Владимира Путина отдали свои голоса (с учетом ДЭГ) 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 94,62% от общего числа проголосовавших. Явка на выборах составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.

Севастополь.

За Владимира Путина проголосовали 266 676 человек – это 92,60%. После обработки всех протоколов явка на выборах Главы государства составила 81,79%. Всего в голосовании приняли участие 288 841 избирателей.

Итоги голосования прокомментировали руководители регионов.

Крым свой выбор сделал. Мы голосовали за будущее, за развитие, за Победу… Этот высокий результат говорит сам за себя – мы никогда не сомневались в правильности выбора, сделанного в 2014 году, никакие санкции и усилия западных политиков не заставили крымчан изменить свое мнение… Избирательный процесс был максимально открытым, демократичным и конкурентным. Безопасность обеспечивалась на высоком уровне. Все планы наших врагов провалились. Крымчане проявили единство, высокую гражданскую активность, ответственность и патриотизм. Спасибо вам, земляки! Хочу сказать особые, самые искренние слова благодарности всем, кто обеспечивал безопасность процесса, всем членам избирательных комиссий. Вы проделали огромную работу. Будем вместе двигаться вперед. Да здравствует Россия, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

В том, что будет такой результат, я и не сомневался. Севастополь всегда ZA Владимира Путина! Эти три дня выборов стали по сути демонстрацией сплоченности севастопольцев и поддержки нашего национального лидера. Мы никогда не сомневались в нашем выборе и в том, что будущее у России может быть только с Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.