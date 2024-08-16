Огнеборцы восемь часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Вчера днем в МЧС поступил сигнал о пожаре в районе с. Плотинного, в Бахчисарайском районе.

К месту происшествия выехали сотрудники ПЧ пгт. Куйбышево, ПЧ с. Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что на территории частной животноводческой фермы горит 1000 тюков соломы. Из-за ветра огонь быстро распространяется, есть угроза перехода пламени на ближайшие хозпостройки.

Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать через 8 часов на площади 1 Га. При этом около 5 часов ушло на разбор и проливку тлеющей соломы. Дальнейшего перехода пламени на ближайшие строения не допущено, — сообщили в МЧС РК.