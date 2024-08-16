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Огнеборцы восемь часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Огнеборцы восемь часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:45 16.08.2024

Вчера днем в МЧС поступил сигнал о пожаре в районе с. Плотинного, в Бахчисарайском районе.

Огнеборцы 8 часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

К месту происшествия выехали сотрудники ПЧ пгт. Куйбышево, ПЧ с. Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что на территории частной животноводческой фермы горит 1000 тюков соломы. Из-за ветра огонь быстро распространяется, есть угроза перехода пламени на ближайшие хозпостройки.

Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать через 8 часов на площади 1 Га. При этом около 5 часов ушло на разбор и проливку тлеющей соломы. Дальнейшего перехода пламени на ближайшие строения не допущено, — сообщили в МЧС РК.

Огнеборцы 8 часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Пострадавших нет. Причина пожара на ферме устанавливается.

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Огнеборцы 8 часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Всего в ликвидации пожара было задействовано 14 человек и 6 единиц техники.

Огнеборцы 8 часов тушили пожар в Бахчисарайском районе

Фото: МЧС РК.

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