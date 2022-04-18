Огнем и отвагой. Хроника героизма российских воинов от Минобороны РФ

Минобороны РФ продолжает рассказ о героизме российских воинов, проявляемом ежедневно в ходе спецоперации на Украине. Ключевое слово следующих трех историй – огонь. Но чего он стоит… без отваги.

Старший водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров доставлял боеприпасы нашим подразделениям, наступающим на позиции врага — его колонна попала под обстрел. Несмотря на множественные осколочные ранения, Евгений вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова выполняла задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Группа прорвала оборону противника, уничтожив 4 танка и до 20 украинских боевиков. Позднее ротой под командованием Гаврикова были ликвидированы 2 долговременные огневые точки и несколько расчетов ПТРК «Джавелин». Попытавшиеся выйти из окружения националисты потерпели неудачу — российские военнослужащие уничтожили ещё 3 БМП и до 20 врагов.

Ночью сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта Николая Михайлова обнаружил позицию вооруженных боевиков. Оценив обстановку, Николай принял решение открыть по ним огонь — пожар на позиции противника привел к подрыву вражеского боекомплекта. В результате взрыва было уничтожено 2 огневые точки ПТУР и более 20 националистов.