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Огненная дата нашей истории: 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция

Огненная дата нашей истории: 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 08.04.2022

8 апреля 1944 года, в 8 часов утра артиллерия 4-го Украинского фронта начала массированную огневую подготовку, после чего 51-я Армия начала наступление на Крымский полуостров с Сивашского плацдарма. 2-я Гвардейская армия, выполняя вспомогательные маневры, взяла первый город — Армянск. Так началась Крымская наступательная операция. В начале мая она завершилась полным разгромом группировки немецко-фашистских войск, насчитывавшей около 200 тысяч человек.

Освобождение полуострова стало значительным шагом на пути к  окончательному разгрому нацистской Германии, повлияло на ход всей Второй мировой войны. Наши воины проявили беспримерное мужество и массовый героизм, большой вклад в разгром фашистов внесли крымские партизаны и подпольщики.

Сегодняшняя дата, как и все, что связано с Великой Отечественной, для нас больше, чем история. Это одна из важнейших основ идентичности нашего народа, та внутренняя духовная «крепость», которая помогла крымчанам выстоять и вернуться домой в Россию.  

И сегодня осознание того, что в нас течет кровь победителей, помогает нашим воинам-освободителям громить фашизм на Украине. Они, как и их прадеды, делают правое и святое дело. А значит, победа будет за нами, — прокомментировал огненную дату нашей истории Глава Крыма Сергей Аксёнов.

 

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