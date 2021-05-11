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На пожаре в крымском селе Береговое погиб человек
Фото: МЧС РК

Огнеопасные праздники: в Крыму за несколько дней потушили 22 пожара

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:38 11.05.2021

С 1 по 11 мая специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали 22 пожара, большинство из них возгорания сухой растительности и мусора. При этом в течение выходных дней произошло два крупных пожара в жилом секторе в Бахчисарайском районе.

Кроме того, за отчетный период огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» обеспечивали пожарную безопасность в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В рамках профилактической работы по предупреждению пожаров в жилом секторе и предотвращению гибели людей на пожарах, в праздничные дни сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» осуществляли «подворовые» обходы в зонах своей ответственности. Во время подобных мероприятий, огнеборцы напоминают жителям полуострова требования пожарной безопасности при уборке приусадебных участков, так как жители частного сектора, а также владельцы частных домовладений с приходом тепла часто прибегают к выжиганию сухой травы, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, что в период выходных и праздничных дней силы и средства МЧС Республики Крым находились в усиленном режиме.

Огнеопасные праздники: в Крыму за несколько дней потушили 22 пожара

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