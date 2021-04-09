Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

В Крым поступило 90 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, препарат Гам-КОВИД-вак (Спутник V). Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Это самая крупная за все время партия вакцины, которая позволит полностью удовлетворить текущую потребность по всем видам записи, — сообщил министр.

В настоящее время вакцина находится на складе ГУП РК «Крым-Фармация» и проходит процедуру приемки в системе МДЛП «Честный знак», после чего, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Республики Крым о распределении, будет выдана медучреждениям республики, в которых проводится иммунизация.

Всего на полуостров поступило 198 032 дозы иммунобиологического препарата для профилактики COVID-19. Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82 763 жителя республики, второй – 57 784, — рассказал Александр Остапенко.

Министр также подчеркнул, что прививка от COVID-19 единственный способ уберечь себя от тяжелого заболевания. Напоминаем, что на официальном сайте минздрава Крыма в разделе « Вакцинация против новой коронавирусной инфекции » размещена вся необходимая информация о проведении иммунизации.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крым-Фармация».