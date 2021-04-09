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Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:13 09.04.2021

В Крым поступило 90 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, препарат Гам-КОВИД-вак (Спутник V). Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Это самая крупная за все время партия вакцины, которая позволит полностью удовлетворить текущую потребность по всем видам записи, — сообщил министр.

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

В настоящее время вакцина находится на складе ГУП РК «Крым-Фармация» и проходит процедуру приемки в системе МДЛП «Честный знак», после чего, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Республики Крым о распределении, будет выдана медучреждениям республики, в которых проводится иммунизация.

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

Всего на полуостров поступило 198 032 дозы иммунобиологического препарата для профилактики COVID-19. Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82 763 жителя республики, второй – 57 784, — рассказал Александр Остапенко.

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

Министр также подчеркнул, что прививка от COVID-19 единственный способ уберечь себя от тяжелого заболевания. Напоминаем, что на официальном сайте минздрава Крыма в разделе «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции» размещена вся необходимая информация о проведении иммунизации.

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крым-Фармация».

Ого! В Крым поступило 90 000 доз вакцины против COVID-19

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