Огонь, батарея, огонь, батальон... Минобороны РФ продолжает рассказ о мужестве и славе наших ратников

В Минобороны РФ продолжают ежедневную летопись примеров героизма российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Сегодня в центре внимания артиллеристы, инженерные войска, разведчики и ракетчики.

Понтонная рота под руководством капитана Руслана Ахмедова обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Мгновенно оценив ситуацию, Руслан, доложил командованию о готовящейся провокации, а сам вместе с подчиненными открыл огонь по врагу — диверсанты отступили, после чего рота приступила к разминированию путей прохода российской колонны. Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства, благодаря чему было обеспечено продвижение наших войск в заданный район.

Гаубично-артиллерийский дивизион под командованием подполковника Анатолия Лукина выполнял задачу — лишить радикально настроенных националистов артиллерийской поддержки и сорвать их наступление. Благодаря их действиям, было поражено 2 миномета, БМ-1 «Град», углубленные огневые позиции противника, а также более 20 националистов — в результате противник отступил и покинул занимаемые ранее позиции.

Заместитель командира взвода сержант Юнус Умархаджиев ночью обнаружил движение вражеской колонны с техникой и принял решение организовать им засаду. Грамотно используя рельеф местности, сержант вынудил националистов попасть в «тактический мешок», после чего, исключив все варианты отступления противника, навязал бой — в итоге было уничтожено 6 машин и 11 человек живой силы противника, остальные сдались в плен российским военным.

На российских военных напали украинские националисты в сопровождении артиллерии и авиации. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Сергей Моргунов поставил задачу личному составу зенитно-ракетной батареи приступить к огневому поражению воздушных целей — расчетом Сергея было уничтожено два вражеских вертолета, один БПЛА-корректировщик огня и один БПЛА-постановщик помех. Благодаря его действиям, наступающие силы лишились поддержки с воздуха и возможности корректировать огонь.

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