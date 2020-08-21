Огонь угрожал дачам. В крымском поселке Орджоникидзе задержан виновник пожара

Вчера в 9:05, в службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Орджоникидзе (городской округ Феодосия) горит трава.

По прибытии стало известно, что на территории дачного участка горит сухая трава. Огонь быстро распространяется. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и немедленно приступили к ликвидации огня. В течение часа возгорание было локализовано и ликвидировано. Дальнейшее распространения огня на садовые участки не допущено. Его площадь составила 250 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Сотрудники пожарной части 104 пгт. Орджоникидзе ГКУ Пожарная охрана Республики Крым установили виновника пожара. Министр ЧС РК Сергей Шахов сообщил, что нарушителем требований пожарной безопасности стал мужчина, который осуществлял пал сухой растительности на своем дачном участке.

В условиях особого противопожарного режима виновник возгорания осуществлял пал сухой растительности на территории своего садового участка. В результате возникла угроза распространения огня на соседние дачные участки. Сотрудники пожарной части 104 пгт. Орджоникидзе согласно установленному регламенту довели информацию в уполномоченный надзорный орган: ОНД 4-го ПСО г. Феодосия. Инспектором был составлен протокол по факту нарушения пожарной безопасности на одного человека. Нарушителю был выписан штраф, — рассказал министр.

Напомним, штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Фото: МЧС РК.