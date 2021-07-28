Ограничение движения транспорта на улице Шевченко в Севастополе: срок ремонта дороги продлён

Ограничение движения транспорта, введенное в связи с капитальным ремонтом дороги на участке улицы Шевченко от улицы Маринеско до Столетовского проспекта, продлевается до 30 сентября.

Напомним, ограничения были введены на нескольких участках: от дома № 20 по ул. Тараса Шевченко до ул. Косарева, а также на проезде Столетовский проспект – ул. Тараса Шевченко. Кроме того, с 1 июня до 30 сентября продолжают действовать ограничения на участке от ул. Косарева до Фиолентовского шоссе. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.