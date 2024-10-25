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Ограничение пребывания граждан в крымских лесах и въезда в них транспортных средств снято
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

Ограничение пребывания граждан в крымских лесах и въезда в них транспортных средств снято

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:45 25.10.2024

На территории земель лесного фонда в Республике Крым снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Инициатива связана с установившимися на территории Республики Крым I, II и III классами пожарной опасности по условиям погоды, улучшением пожарной обстановки в лесах. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минприроды Крыма.

Обращаем внимание, что на территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ, — подчёркивают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК. 

Рекомендуем посещать разрешенные места и маршруты. Ознакомится с местами отдыха можно в разделе на странице Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Узнайте больше:  В Крыму назначены министр экологии и природных ресурсов РК и министр образования, науки и молодежи РК

источник: по информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

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