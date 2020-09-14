Ограничения движения транспорта в центре Севастополя продлены

В связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого, ограничения движения транспорта на участке от улицы Руднева до улицы Ковпака продлеваются до 18 сентября.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приносит свои извинения за временные неудобства, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Специалисты напоминают, что некоторые маршруты временно ходят по измененной схеме движения. В частности, маршрут №400 курсирует так:

Прямое направление: Монастырское шоссе, Городское шоссе, пр-кт Генерала Острякова, ул. Павла Силаева, ул. Хрусталева, ул. Кожанова, ул. Ковпака, ул. Льва Толстого, ул. 5-я Бастионная, Стрелецкий спуск, ул. Пожарова, пр-кт Юрия Гагарина, ул. Коралловая, ул. Рыбацкий причал.

Обратное направление: ул. Рыбацкий причал, ул. Коралловая, пр-кт Юрия Гагарина, ул. Пожарова, Стрелецкий спуск, ул. 5-я Бастионная , ул. Льва Толстого, ул. Ивана Голубца, ул. Кожанова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Павла Силаева, пр-кт Генерала Острякова, Городское шоссе, Монастырское шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта: Прямое направление: «ул. Льва Толстого», «ГУП «Севэлектроавтотранс», «Горгаз», «Токарева», «Гипермаркет», «Шабалина». Обратное направление: «Гипермаркет», «ТД Авангард», «Горгаз», «ГУП Севэлектроавтотранс»

Маршрут № 5 «ул. Маринеско – пл. Нахимова»:

Прямое направление: ул. Маринеско — Фиолентовское шоссе — ул. Отрадная — ул. Шабалина — ул. Токарева — ул. Шабалина- ул. Хрусталева – ул. Кожанова –ул. Ковпака -ул. Льва Толстого — ул. Пирогова — ул. 5-я Бастионная — ул. Адм. Октябрьского — ул. Б. Морская — ул. Ленина

Обратное направление: просп. Нахимова — ул. Б. Морская — ул. Адм. Октябрьского — ул. 5-я Бастионная — ул. Пирогова — ул. Льва Толстого — ул. Коммунистическая — ул. Ленинградская — ул. Ивана Голубца – ул. Кожанова – ул. Гоголя – ул. Хрусталева — ул. Шабалина – ул. Токарева –ул. Шабалина — ул. Отрадная — Фиолентовское шоссе — ул. Маринеско

Маршрут №4 ГУП «Севэлектроавтотранс»:

ул. Горпищенко, ул. Истомина, ул. Героев Севастополя, Троллейбусный спуск (обратное направление- Красный спуск), пл. Суворова, ул. Ленина, пл. Ушакова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Шабалина, ул. Токарева, ул. Гидрографическая, ул. Льва Толстого, ул. Руднева, ул. Вакуленчука, пр-кт Октябрьской Революции, пр-кт Героев Сталинграда.

Маршрут № 19 ГУП «Севэлектроавтотранс»:

ул. Правды, ул. Героев Сталинграда, пр-кт Октябрьской Революции, ул. Вакуленчука, ул. Руднева, ул. Льва Толстого, ул. Гидрографическая, ул. Токарева, ул. Шабалина, ул. Хрусталева, ул. Гоголя, ул. Ленина, Красный спуск (обратное направление – Троллейбусный спуск), ул. Портовая, ул. Вокзальная, ул. Героев Севастополя, ул. Брестская, ул. Багрия, ул. Тарутинская, пр-кт Победы.