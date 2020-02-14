Огромные буквы «Парк львов «Тайган» устояли

Буквы «Парк львов «Тайган» останутся на месте, их не будут сносить, несмотря на решение суда. Об этом сообщил учредитель, владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков.

Состоялось совещание в Совете министров Крыма, на котором рассмотрели пункты протокола, подписанные заместителем Министра экономического развития России, утвержденные Главой Крыма и согласованные со мной. Я доволен результатами. Буквы парка львов «Тайган» останутся на своем месте, им нашлась земля. Оказывается, ее очень просто было оформить под благоустройство, – рассказал Зубков.

Интересно, почему это «ноу-хау» не учли все прошедшие «по буквам» суды. А их было немало. И не только крымские. Ранее российский 21-й Арбитражный апелляционный суд Севастополя обязал Зубкова снести десятиметровую рекламную конструкцию из букв «Парк львов «Тайган». Арбитражный суд Центрального округа в Калуге также подтвердил решение предыдущей инстанции о демонтаже букв.

Что ставилось в вину Зубкову и «буквам»? Да то, что они стояли на «чужой» земле – конкретно Белогорского технологического техникума. Земля эта числится как «сельхозназначения». Суды постановили, что огромная рекламная конструкция привела к порче почвенного покрова и значительному материальному ущербу. Теперь, судя по всему, огромные буквы «Парк львов «Тайган» этой земле только на пользу…

Отметим, что по словам Зубкова, крымские власти намерены выделить «Тайгану» дополнительные территории «для развития» (50 гектаров). И вопрос этот также будет решен «легко и просто». Так вот, земли того самого техникума, прилегающие к парку львов, тоже перейдут в собственность «Тайгага». С буквами, разумеется.