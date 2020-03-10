Огромный «Крымский рынок» на 3 гектара уже строят… в Добровской долине, под Симферополем

В Добровской долине (по направлению на ЮБК из Симферополя) стартовала реализация проекта «Крымский рынок». Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В конце 2018 года кооператив «Доброе» выиграл грант на сумму 70 миллионов рублей на строительство сельскохозяйственного рынка. Общая стоимость объекта – более 600 млн. рублей. И государство предоставило на его воплощение государственную поддержку в размере 10% от его стоимости. По проекту планируется строительство на территории Добровского сельского поселения складов, перерабатывающих мощностей, овоще- и фруктохранилища, а также сельхозрынка, — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что в начале января этого года, после годового ожидания, кооператив, получил все разрешительные документы на строительство рыночного комплекса.

Площадь «Крымского рынка» составит почти 30 тысяч кв. м. Сейчас ведутся строительные работы – роются котлованы, закладываются фундаменты. По условиям гранта, средства господдержки должны быть освоены до конца 2020 года.

На сегодня средства господдержки в полном объеме находятся в Казначействе Республики Крым. Все подготовительные и строительные работы ведутся за счет средств СПоК «Доброе». А пока идет строительство, ежедневно на территории СПоК «Доброе» проводятся ярмарки, а в выходные в Добровскую долину съезжаются сельхозтоваропроизводители со всего Крыма, — сказал Рюмшин.

Министр уточнил: в реализации проекта СПоК «Доброе» имеют право принимать участие не только предприниматели села Доброе, но и представители Симферопольского района и других регионов республики. Личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и любой другой сельхозтоваропроизводитель может сотрудничать с кооперативом и стать его членом. Также по условиям договора, сельхозтоваропроизводители, в том числе и обычные селяне, смогут сами активно принимать участие в реализации своей продукции либо гарантированно сбывать ее кооперативу.

Фото и материалы: минсельхоз РК.