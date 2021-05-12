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Ох, уж эти детки... В Севастополе сын оставил мать без ювелирных украшений
фото: pszmajduch (pixabay.com)

Ох, уж эти детки… В Севастополе сын оставил мать без ювелирных украшений

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:58 12.05.2021

История, произошедшая в Севастополе такова: женщина обратилась в полицию с заявлением — «не досчиталась» в собственном сейфе ювелирных украшений. На общую сумму 135 тысяч рублей. Что выяснилось?

Похитителем ювелирных украшений оказался ранее судимый 24-летний сын заявительницы. Как стало известно, во время отсутствия матери мужчина зашёл в её комнату, ключом открыл сейф и похитил из него 5 золотых колец и золотой нательный крестик. Украденные ювелирные изделия злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. Полицейские изъяли часть похищенного и устанавливают местонахождение остальных изделий, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.  Злоумышленник арестован в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ох, уж эти детки... В Севастополе сын оставил мать без ювелирных украшений

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