Ох уж эти «дикие» пляжи Балаклавского района

«Дикие» пляжи Балаклавского района не дают скучать спасателям Севастополя. Что ни день, то аварийный вызов, а то и два.

В воскресенье, 8 августа, в 14:30 на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости помощи группе людей, которых уносит в море на надувных досках в районе мыса Айя. Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их катером в безопасное место. Операция была завершена в 15:59.

В этот же день, в 16:38 стало известно о ЧП в районе дикого пляжа Инжир Балаклавского района. Женщина получила травму головы.

К месту происшествия вышел катер «Чибис» с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавшую, оказав первую помощь, эвакуировали ее катером в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 17:31, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сегодня ночью (в 2:13) поступило сообщение о необходимости эвакуации женщины с дикого пляжа Кабельный Балаклавского района. Спасатели нашли пострадавшую, эвакуировали ее из труднодоступного места катером и передали бригаде «Скорой помощи». Спасоперация завершилась в 3:29.

Напоминаем, спасатели ГКУ ЦГЗ г. Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.

Департамент общественной безопасности обращает внимание жителей Севастополя и его гостей, что отдых в необорудованных местах несет в себе угрозу жизни и здоровью. Рекомендуется проводить время отдыха у моря на официальных пляжах, где специально оборудованы места для отдыха и купания.