Ох уж эти «семейные разборки» — случай в Симферополе

В Симферополе сотрудники полиции задержали женщину. Гражданка подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю
В отдел полиции, обслуживающий Киевский район г. Симферополя, из медицинского учреждения поступила телефонограмма об оказании помощи 33-летнему местному жителю, который поступил в больницу с ножевым ранением. Незамедлительно выехав на место преступления, сотрудники полиции задержали 33-летнюю сожительницу потерпевшего. Подозреваемая чистосердечно призналась в совершении преступления. С ее слов, они вместе с сожителем на кухне распивали спиртные напитки. При неожиданно возникшем конфликте женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот, — рассказали в МВД по РК.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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