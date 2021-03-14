Ох уж эти «семейные разборки» — случай в Симферополе

В Симферополе сотрудники полиции задержали женщину. Гражданка подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район г. Симферополя, из медицинского учреждения поступила телефонограмма об оказании помощи 33-летнему местному жителю, который поступил в больницу с ножевым ранением. Незамедлительно выехав на место преступления, сотрудники полиции задержали 33-летнюю сожительницу потерпевшего. Подозреваемая чистосердечно призналась в совершении преступления. С ее слов, они вместе с сожителем на кухне распивали спиртные напитки. При неожиданно возникшем конфликте женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот, — рассказали в МВД по РК.