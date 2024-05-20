Охотничий домик князя Юсупова в Севастополе продан на аукционе

Основанием для проведения аукциона, отмечает «Севастопольская газета», послужило распоряжение ДИЗО «О продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия регионального значения». Охотничий домик суд вернул в собственность Севастополя без ограничения прав и обременения.

Начальную аукционную цену исторического здания на Таврической набережной в Балаклаве определили в 33,6 млн рублей. Согласно смете стоимость восстановительных работ охотничьего домика оценивалась в 142,3 млн рублей. Компания «Порт Ламос» стала победителем аукциона, предложив наибольшую цену — 211,55 млн рублей. Ее ближайший конкурент — ООО «ЛОС92» предложило за домик чуть более 209 миллионов рублей.

Учредители севастопольского микропредприятия ООО «Порт Ламос» — победителя аукциона — московские микропредприятия АО «Югинвестпроект» и ООО «Югхолдинг». У последнего уставной фонд составляет почти 3,5 млрд рублей, но работает в нем только один человек — генеральный директор. Акционерное общество занимается вложением в ценные бумаги.

Охотничий домик князя Юсупова был построен в 1900-х годах на западной стороне бухты в Балаклаве и является элементом ее исторического ансамбля. В советские времена здание использовалось для нужд военных. В 2003 году объект уже продали в частные руки по инициативе Минобороны Украины. В собственность ООО «Золотой Символ» здание отошло в 2005 году.

Судебные тяжбы, связанные с судьбой виллы, длились достаточно долго, и в декабре 2021 года была поставлена точка — объект изъяли у частной компании и передали в государственную собственность города.

Осенью прошлого года, губернатор Михаил Развожаев на заседании архитектурного – художественного совета сообщил, что охотничий домик князя Юсупова и еще четыре объекта на балаклавской набережной – дачи Апраксина, Щербина, врача Педькова и склада коньячного завода Шитта будут отреставрированы. К сожалению, несмотря на заверения губернатора охотничий домик в проект комплексного развития Балаклавы не вошел.

источник: «Севастопольская газета»