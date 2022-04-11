Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

В прошедшие выходные ведомственной охраной Минтранса России при проведении досмотровых мероприятий, в ручной клади граждан обнаружено 20 сигнальных ракет, две гранаты Ф-1 и запалы к ним, одна граната РПГ-5 с запалом, а также 9 патронов и штык-нож к автомату Калашникова.

По данным фактам сотрудниками команды «Таврида» Крымского отряда ФГУП «УВО Минтранса России» составлены акты о выявленных нарушениях. Нарушители — водители и пассажиры автомобилей вместе с боеприпасами и холодным оружием передавались сотрудникам Керченского линейного отдела МВД России на транспорте для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Всего с 9 по 11 апреля дежурными сменами подразделений государственного предприятия задержано 4 человека, нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий Крыма.

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