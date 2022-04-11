реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня |  Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

crimeapress_news



реклама в крыму


 Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

 Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 11.04.2022

В прошедшие выходные ведомственной охраной Минтранса России при проведении досмотровых мероприятий, в ручной клади граждан обнаружено 20 сигнальных ракет, две гранаты Ф-1 и запалы к ним, одна граната РПГ-5 с запалом, а также 9 патронов и штык-нож к автомату Калашникова.

 Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

По данным фактам сотрудниками команды «Таврида» Крымского отряда ФГУП «УВО Минтранса России» составлены акты о выявленных нарушениях. Нарушители — водители и пассажиры автомобилей вместе с боеприпасами и холодным оружием передавались сотрудникам Керченского линейного отдела МВД России на транспорте для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Узнайте больше:  Тактика, расчет, умение. В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

 Охрана Минтранса в Керчи предупредила провоз по Крымскому мосту боеприпасов

Всего с 9 по 11 апреля дежурными сменами подразделений государственного предприятия задержано 4 человека, нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий Крыма.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.