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Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:06 30.04.2024

В Севастополе чествовали старшего прапорщика внутренней службы Дмитрия Суслякова – помощника начальника караула 4-й пожарно-спасательной части МЧС России по городу Севастополю. По выслуге лет он завершил трудовой путь в чрезвычайном ведомстве.

Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Я отдал без малого 28 лет службе в МЧС России. Оглядываясь назад, надеюсь, что принёс много пользы. Не мне судить, конечно… Но и мне МЧС дало многое: научило дисциплине, целеустремлённости, последовательному подходу к жизни. Потому я искренне благодарен службе и своему коллективу, – рассуждает Дмитрий.

Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Служебные будни позади – тысячи вызовов и сотни потушенных пожаров. Но, прежде чем отправиться навстречу жизненным переменам, Дмитрий вновь надел боёвку и каску, прыгнул в пожарную машину и совершил самый короткий, но самый волнительный выезд в своей практике: на фасад части, где его ждали сослуживцы.

Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Бывали случаи разные. И лесные пожары, когда мы проводили по два, по три дня без еды и без сна, бегали по горам и тушили, и спасение жизней, и ликвидация последствий блэкаута в 2015 году, когда мы по ночам работали, без выходных, выставляя в городе световые башни. Из недавних случаев – пришла женщина и говорит, что вышла к соседке, а маленький ребёнок остался дома и захлопнул дверь. Улица Терлецкого, четвёртый этаж – и мы поехали туда, соседи с пятого этажа пустили к себе на балкон, я верёвку спустил, подняли лестницу-штурмовку. И я уже обвязался, спускаюсь, раскачиваясь, потому что иначе было не добраться. И вижу уже ребёнка на балконе, глаза испуганные. Залезли, открыли дверь, всё закончилось благополучно, – вспоминает Дмитрий.

Окатили водой, оглушили аплодисментами… Как провожают на пенсию огнеборцев в Севастополе

Церемония проводов огнеборца на заслуженный отдых стала зрелищной и трогательной. По традиции чрезвычайного ведомства уйти на пенсию можно, только смыв с себя копоть пожаров: в дело идут стволы, напором воды из них коллеги окатили и Дмитрия Суслякова. Мелкие брызги на лице, словно слёзы. Но главное сокрыто в его сердце: огнеупорное мужество, стальная воля и преданность заветам пожарного братства.

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Фото и материалы: ГУ МЧС России в г. Севастополе.

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