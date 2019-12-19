Оказалось, что у Зеленского не «забыли» о Севастополе, просто лишили «особого статуса»

Полемика вокруг «места» Севастополя в поправках к Конституции Украины набирает ход. То ли Киев мучают «фантомные боли», то ли «терять марку» у Зеленского не хотят, но офис президента (устами политологов) пояснил, почему «забыл о Севастополе» (подробнее о скандале — ЗДЕСЬ).

Выяснилось, что глава «незалежной» хочет лишить Севастополь «особого статуса», который до сих пор зафиксирован в украинской Конституции.

Есть позиция России. Она давнишняя: передача Севастополя Украине была незаконна (Крым сейчас выносим за скобки). Севастополь был всегда городом федерального подчинения. Этот статус у него был и в Украине — никто его не менял. Потому предложение Зеленского ведет к чему: чтобы не было такого аргумента у его противников, мол, есть статус Севастополя, и ситуация с ним была неправильной — а предложение президента это исключает, имея ввиду, что он, после принятия закона, станет «просто украинским городом», – пояснил в интервью «Комсомольской правде» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский,

Также он объяснил, кто в Киеве мог инициировать такое предложение.

У нас есть институты, которые виртуально руководят Крымом. Прокуратура Автономной республики Крым и так далее. Разумным людям понятно, что эта виртуальная работа смысла особого не имеет. По крайней мере, в настоящее время. Но они же зарплату получают! Вот они и предлагают президенту: у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем — значит, надо его отменить, – сказал эксперт.

По его словам, Зеленский просто не может отказать и идет навстречу этим абсурдным предложениям.

Он этого не может, потому что должен постоянно выполнять обязательную программу: «Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!». При нынешнем раскладе политических сил эту риторику Зеленскому невозможно игнорировать, – подытожил Погребинский.

Позиция офиса Зеленского по Крыму и Севастополю в аспекте конституционных изменений уже вызывала едкие комментарии в России. По той же логике Киева, Москва может записать в Конституцию РФ и Польшу, и Финляндию, и Аляску…