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Оказание помощи в Симферопольском районе: пошла женщина по грибы и… заблудилась

Оказание помощи в Симферопольском районе: пошла женщина по грибы и… заблудилась

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:35 21.12.2023

Искали всю ночь.

20 декабря, в 23:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Донское (в Симферопольском районе) заблудилась женщина. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели, совместно с сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» приступили к мероприятиям по поиску женщины. Было установлено, что она отправилась в лес за грибами и заблудилась. Мобильная связь отсутствовала.

В результате поисковой операции выяснилось, что пострадавшей резко стало плохо. Не дожидаясь спасателей на месте, она постоянно перемещалась по лесной местности, что сильно усложнило поиски, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спустя длительное время и обследование большой территории женщину удалось обнаружить только сегодня. С помощью носилок пострадавшую транспортировали в безопасное место и передали сотрудникам «Скорой помощи».

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