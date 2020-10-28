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ОКБ: Объем выдач ипотеки в III квартале вырос на 72%
иллюстрация: qimono (pixabay.com)

ОКБ: Объем выдач ипотеки в III квартале вырос на 72%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:50 28.10.2020

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.).

В III кв. выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле-сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК — платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых), — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).

Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки. Низкие ставки в свою очередь привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Период20162017201820192020к пред. месяцудинамика к 2019 г.
Объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб.
январь56,270,2139,9156,4189,2-47%21%
февраль133,597,1189,9208,0269,643%30%
март96,6143,3219,1205,1309,915%51%
апрель109,8137,4235,0223,5197,8-36%-11%
май88,2131,4224,7173,7189,9-4%9%
июнь98,6140,9233,6199,5272,544%37%
июль95,1137,9235,8207,7350,028%69%
август109,9160,8251,2227,3372,26%64%
сентябрь112,1169,9246,0233,1423,814%82%
октябрь111,3206,5288,8265,0
ноябрь122,5221,3290,3268,2
декабрь157,3270,9316,2357,6
Период20162017201820192020
Средний размер ипотечного кредита, млн руб.
январь1,701,841,902,182,44
февраль1,761,831,972,222,48
март1,701,882,002,242,51
апрель1,721,872,022,252,27
май1,681,882,022,242,34
июнь1,721,882,052,252,39
июль1,721,862,052,222,51
август1,731,882,082,222,55
сентябрь1,731,912,122,282,54
октябрь1,751,862,152,31
ноябрь1,771,932,172,35
декабрь1,811,952,192,38
Период20162017201820192020
Средний срок ипотечного кредита, месяцев
январь165,1166,7166,1187,7194,6
февраль164,9165,6169,2191,2196,8
март165,8165,2171,9193,0196,1
апрель164,6165,4173,4194,7196,7
май164,5166,3174,2195,3195,1
июнь164,2167,4176,0195,7196,1
июль164,5167,4177,1194,5199,0
август164,0167,4178,6193,4199,7
сентябрь164,7167,0179,8195,1200,7
октябрь164,5163,5181,9195,2
ноябрь165,0167,4183,5194,4
декабрь166,5168,2186,2194,1
регионлимит, млрд руб.к авг. 2020к сент. 2019
1МОСКВА67,118%101%
2МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ37,415%90%
3САНКТ-ПЕТЕРБУРГ25,618%67%
4БАШКОРТОСТАН13,421%80%
5СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ13,48%76%
6ТАТАРСТАН13,213%84%
7КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ11,023%74%
8ЮГРА10,220%108%
9НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ10,021%69%
10КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ9,919%105%
11ПЕРМСКИЙ КРАЙ8,417%99%
12ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ7,912%91%
13НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ7,914%90%
14САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ7,814%82%
15РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ7,818%87%
16ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ6,527%95%
17ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ6,230%88%
18КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ6,222%74%
19ПРИМОРСКИЙ КРАЙ5,720%93%
20ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ5,522%83%
21ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ5,411%91%
22ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ5,210%77%
23АЛТАЙСКИЙ КРАЙ5,214%81%
24ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ5,020%91%
25САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ5,012%85%
26ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ4,812%68%
27СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ4,717%77%
28ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ4,620%94%
29УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА4,414%68%
30САХА РЕСПУБЛИКА4,33%43%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Данные по регионам отличаются от тех, что были опубликованы в августе, в связи с изменением методологии. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 миллионов записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

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