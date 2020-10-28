ОКБ: Объем выдач ипотеки в III квартале вырос на 72%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.).
В III кв. выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле-сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК — платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых), — отмечают в пресс-службе ОКБ.
Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).
Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки. Низкие ставки в свою очередь привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
|Период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|к пред. месяцу
|динамика к 2019 г.
|Объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб.
|январь
|56,2
|70,2
|139,9
|156,4
|189,2
|-47%
|21%
|февраль
|133,5
|97,1
|189,9
|208,0
|269,6
|43%
|30%
|март
|96,6
|143,3
|219,1
|205,1
|309,9
|15%
|51%
|апрель
|109,8
|137,4
|235,0
|223,5
|197,8
|-36%
|-11%
|май
|88,2
|131,4
|224,7
|173,7
|189,9
|-4%
|9%
|июнь
|98,6
|140,9
|233,6
|199,5
|272,5
|44%
|37%
|июль
|95,1
|137,9
|235,8
|207,7
|350,0
|28%
|69%
|август
|109,9
|160,8
|251,2
|227,3
|372,2
|6%
|64%
|сентябрь
|112,1
|169,9
|246,0
|233,1
|423,8
|14%
|82%
|октябрь
|111,3
|206,5
|288,8
|265,0
|ноябрь
|122,5
|221,3
|290,3
|268,2
|декабрь
|157,3
|270,9
|316,2
|357,6
|Период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Средний размер ипотечного кредита, млн руб.
|январь
|1,70
|1,84
|1,90
|2,18
|2,44
|февраль
|1,76
|1,83
|1,97
|2,22
|2,48
|март
|1,70
|1,88
|2,00
|2,24
|2,51
|апрель
|1,72
|1,87
|2,02
|2,25
|2,27
|май
|1,68
|1,88
|2,02
|2,24
|2,34
|июнь
|1,72
|1,88
|2,05
|2,25
|2,39
|июль
|1,72
|1,86
|2,05
|2,22
|2,51
|август
|1,73
|1,88
|2,08
|2,22
|2,55
|сентябрь
|1,73
|1,91
|2,12
|2,28
|2,54
|октябрь
|1,75
|1,86
|2,15
|2,31
|ноябрь
|1,77
|1,93
|2,17
|2,35
|декабрь
|1,81
|1,95
|2,19
|2,38
|Период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Средний срок ипотечного кредита, месяцев
|январь
|165,1
|166,7
|166,1
|187,7
|194,6
|февраль
|164,9
|165,6
|169,2
|191,2
|196,8
|март
|165,8
|165,2
|171,9
|193,0
|196,1
|апрель
|164,6
|165,4
|173,4
|194,7
|196,7
|май
|164,5
|166,3
|174,2
|195,3
|195,1
|июнь
|164,2
|167,4
|176,0
|195,7
|196,1
|июль
|164,5
|167,4
|177,1
|194,5
|199,0
|август
|164,0
|167,4
|178,6
|193,4
|199,7
|сентябрь
|164,7
|167,0
|179,8
|195,1
|200,7
|октябрь
|164,5
|163,5
|181,9
|195,2
|ноябрь
|165,0
|167,4
|183,5
|194,4
|декабрь
|166,5
|168,2
|186,2
|194,1
|№
|регион
|лимит, млрд руб.
|к авг. 2020
|к сент. 2019
|1
|МОСКВА
|67,1
|18%
|101%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|37,4
|15%
|90%
|3
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|25,6
|18%
|67%
|4
|БАШКОРТОСТАН
|13,4
|21%
|80%
|5
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|13,4
|8%
|76%
|6
|ТАТАРСТАН
|13,2
|13%
|84%
|7
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|11,0
|23%
|74%
|8
|ЮГРА
|10,2
|20%
|108%
|9
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|10,0
|21%
|69%
|10
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|9,9
|19%
|105%
|11
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|8,4
|17%
|99%
|12
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,9
|12%
|91%
|13
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,9
|14%
|90%
|14
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,8
|14%
|82%
|15
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|7,8
|18%
|87%
|16
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|6,5
|27%
|95%
|17
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|6,2
|30%
|88%
|18
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|6,2
|22%
|74%
|19
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|5,7
|20%
|93%
|20
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,5
|22%
|83%
|21
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,4
|11%
|91%
|22
|ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,2
|10%
|77%
|23
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|5,2
|14%
|81%
|24
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,0
|20%
|91%
|25
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|5,0
|12%
|85%
|26
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|4,8
|12%
|68%
|27
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|4,7
|17%
|77%
|28
|ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
|4,6
|20%
|94%
|29
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|4,4
|14%
|68%
|30
|САХА РЕСПУБЛИКА
|4,3
|3%
|43%
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Данные по регионам отличаются от тех, что были опубликованы в августе, в связи с изменением методологии. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем
ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)
Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 миллионов записей кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..