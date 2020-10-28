ОКБ: Объем выдач ипотеки в III квартале вырос на 72%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.).

В III кв. выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле-сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК — платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых), — отмечают в пресс-службе ОКБ.

Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).

Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки. Низкие ставки в свою очередь привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Период 2016 2017 2018 2019 2020 к пред. месяцу динамика к 2019 г. Объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб. январь 56,2 70,2 139,9 156,4 189,2 -47% 21% февраль 133,5 97,1 189,9 208,0 269,6 43% 30% март 96,6 143,3 219,1 205,1 309,9 15% 51% апрель 109,8 137,4 235,0 223,5 197,8 -36% -11% май 88,2 131,4 224,7 173,7 189,9 -4% 9% июнь 98,6 140,9 233,6 199,5 272,5 44% 37% июль 95,1 137,9 235,8 207,7 350,0 28% 69% август 109,9 160,8 251,2 227,3 372,2 6% 64% сентябрь 112,1 169,9 246,0 233,1 423,8 14% 82% октябрь 111,3 206,5 288,8 265,0 ноябрь 122,5 221,3 290,3 268,2 декабрь 157,3 270,9 316,2 357,6

Период 2016 2017 2018 2019 2020 Средний размер ипотечного кредита, млн руб. январь 1,70 1,84 1,90 2,18 2,44 февраль 1,76 1,83 1,97 2,22 2,48 март 1,70 1,88 2,00 2,24 2,51 апрель 1,72 1,87 2,02 2,25 2,27 май 1,68 1,88 2,02 2,24 2,34 июнь 1,72 1,88 2,05 2,25 2,39 июль 1,72 1,86 2,05 2,22 2,51 август 1,73 1,88 2,08 2,22 2,55 сентябрь 1,73 1,91 2,12 2,28 2,54 октябрь 1,75 1,86 2,15 2,31 ноябрь 1,77 1,93 2,17 2,35 декабрь 1,81 1,95 2,19 2,38

Период 2016 2017 2018 2019 2020 Средний срок ипотечного кредита, месяцев январь 165,1 166,7 166,1 187,7 194,6 февраль 164,9 165,6 169,2 191,2 196,8 март 165,8 165,2 171,9 193,0 196,1 апрель 164,6 165,4 173,4 194,7 196,7 май 164,5 166,3 174,2 195,3 195,1 июнь 164,2 167,4 176,0 195,7 196,1 июль 164,5 167,4 177,1 194,5 199,0 август 164,0 167,4 178,6 193,4 199,7 сентябрь 164,7 167,0 179,8 195,1 200,7 октябрь 164,5 163,5 181,9 195,2 ноябрь 165,0 167,4 183,5 194,4 декабрь 166,5 168,2 186,2 194,1

№ регион лимит, млрд руб. к авг. 2020 к сент. 2019 1 МОСКВА 67,1 18% 101% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 37,4 15% 90% 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25,6 18% 67% 4 БАШКОРТОСТАН 13,4 21% 80% 5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,4 8% 76% 6 ТАТАРСТАН 13,2 13% 84% 7 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 11,0 23% 74% 8 ЮГРА 10,2 20% 108% 9 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 10,0 21% 69% 10 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 9,9 19% 105% 11 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 8,4 17% 99% 12 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,9 12% 91% 13 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,9 14% 90% 14 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,8 14% 82% 15 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7,8 18% 87% 16 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,5 27% 95% 17 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,2 30% 88% 18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6,2 22% 74% 19 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 5,7 20% 93% 20 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,5 22% 83% 21 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,4 11% 91% 22 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,2 10% 77% 23 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 5,2 14% 81% 24 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,0 20% 91% 25 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 5,0 12% 85% 26 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 4,8 12% 68% 27 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 4,7 17% 77% 28 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 4,6 20% 94% 29 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4,4 14% 68% 30 САХА РЕСПУБЛИКА 4,3 3% 43%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Данные по регионам отличаются от тех, что были опубликованы в августе, в связи с изменением методологии. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru .

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 миллионов записей кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

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