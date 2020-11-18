Окно с видом на небо

Большинство владельцев квартир мечтают или планируют переезд в собственный дом. Но, мало кто понимает, что дом — не просто фундамент, стены и крыша, а это целая конструкция, которая требует не мало времени и денежных средств на его обустройство. У вас есть время и деньги? Тогда перейдем к следующему этапу, разработка проекта и строительства — крайне кропотливый момент, во время которого вы должны продумать каждый уголок и каждую мелочь вашего дома. Одной из таких «мелочей» может стать планировка мансардного помещения.
Из тёмного, пыльного чердака в комфортные апартаменты, как? Стоит только установить мансардные окна и всё в миг преобразится! Комната наполнится светом и станет функциональным жилым помещением. Поговорим подробнее о разновидностях, правилах выбора и установки мансардных окон.
Виды мансардных окон
Вертикальные — перпендикулярны основанию дома, монтируются на скатах кровли в коробках. Зарождение простейших подобных конструкций началось еще в Средневой Германии. Первоначальное название — люкарна. Такой формат используется и по сей день, но крайне редко, так как предпочтение отдают…
Наклонные — перпендикулярны скату крыши, устанавливаются под любым углом от 15° до 90° Разработаны в середине ХХ века и до сих пользуются колоссальным спросом. Для такого окна не требуется специальная люкарна «коробка», оно легче в монтаже и основное его преимущество — на 50% больше естественного света в помещении.
Правила выбора:
- Хотите усиленный дневной свет? Тогда размещайте стеклопакеты в соотношении 1:8 (поверхность окна к площади пола). Или же 1:10 если собираетесь обустраивать в мансарде спальню.
- Для того чтобы не переживать во время града, выбирайте стеклопакет с закаленным наружным стеклом!
- Желаете стать обладателем деревянной оконной рамы? То тщательно проверьте, по всей ли поверхности покрытие лака. Эта мера предостережет вас от лишней влаги и образования благоприятных условий для плесени или грибка.
- Если мансардные окна будут в помещении с постоянной повышенной влажностью (сауна, ванная, сушильная комната), то стоит рассматривать только ПВХ стеклопакет.
- Рассматриваемый нами товар, ничто иное как дополнение к интерьеру, поэтому внешний вид не мало важен и подбору стоит уделить время.
- Окно с вентиляционным отверстием? Следует выбирать отверстие только в форме лабиринта, тогда эффекта «мостик холода» вам не грозит.
Монтаж
Установить самостоятельно мансардные окна, можно, но не нужно. Со стороны всё достаточно просто, однако малейший промах на любом этапе и придётся вскрывать весь кровельный пирог. Не очень звучит, да? Мы тоже так считаем, впрочем, кратко узнать о последовательности установки, не помешает.
- Подготовка оконного проёма;
- Установка рамы без стеклопакета;
- Укладка тепло и гидроизоляция;
- Дренажная система (оконный желоб);
- Крепление оклада;
- Вставить стеклопакет в раму;
- Внутренняя отделка;
- Укладка пароизоляции;
- Смонтировать откосы.
Стоимость мансардных окон
Всё зависит от таких факторов как:
- Вид;
- Размер;
- Производитель.
Не останавливайтесь на самых дешевых вариантах, ведь от качества конструкции зависит на сколько защищено помещение от холода, влаги и шума. Также отдавайте предпочтение не малоизвестным брендам, а наиболее популярным и востребованным, для того чтобы свести к минимуму покупку не качественной продукции.
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