Около 100 домов подтоплено. Ситуация с «неблагоприятными метеоявлениями» в Крыму на вечер 4 июля

В Крыму продолжается ликвидация последствия комплекса неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. Как известно, сильнее всего от воскресных ливней пострадал Бахчисарайский район.

По состоянию на 19 часов 4 июля разлив рек Коккозка и Бельбек привел к подтоплению 10 населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Большое всего «досталось» селам Куйбышево, Голубинка и Соколиное.

Основные села, которые у нас пострадали в ходе сегодняшнего паводка — это Куйбышево, Соколиное, Голубинка. Ориентировочно под сотню домовладений, которые у нас являются затопленными, — отметил вице-премьер РК Евгений Кабанов, побывавший на месте подтоплений.

Всего в ликвидации последствий происшествий привлечена группировка сил и средств от РСЧС более 130 человек, 33 единиц техники и 16 плавсредств. Кроме того, для мониторинга складывающейся обстановки привлечена группа беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент проводится расчистка русла реки от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения реки Бельбек. Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

Проведена эвакуация 64 человек, из них 21 ребенок. Для усиления группировки на место проведения работ также прибыла группировка Донского спасательного центра в составе 45 человек и 6 единиц техники.

Непогода в Крыму привела к сбоям электроснабжения, отключены около 9,5 тыс. абонентов.

Зафиксировано 15 отключений, из них пять в Симферопольском районе, четыре — в Бахчисарайском, три — в Ленинском районе, по одной в Саках и Красноперекопске. В Бахчисарайском районе подтоплена одна трансформаторная подстанция. На данный момент у нас остаются обесточенными 9,5 тыс. абонентов, — рассказали в ГУП РК «Крымэнерго».

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы более 20 бригад, привлечено 27 единиц спецтехники.

Говорить об экономическом ущербе еще рано, но за каждым подтоплением – реальная трагедия. Видео о том, как затопило кроличью ферму. Взрослым животным удалось спастись, а малышей люди буквально вылавливали из потока воды.

Фото и видео: RenTV, Известия, Крым 24, Вести, ВК Бельбекская долина. Крым, Автопартнер Крым, Семен Сталин, Станислав Климчук.