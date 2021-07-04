Ливень в Крыму. В Бахчисарайском районе в потоке воды погибла женщина

В Крыму ликвидируют последствия комплекса неблагоприятных метеоявлений. Как мы уже сообщали, основной удар стихии 4 июля пришелся на Бахчисарайский район.

4 июля, на территории Республики Крым в результате прохождения комплекса опасных гидрометеорологических явлений, сопровождающихся обильными осадками, произошло подтопление придомовых участков в с. Соколиное и с. Куйбышево Бахчисарайского района, — отмечает ГУ МЧС России по РК.

На месте работают оперативный штаб и аэромобильная группировка Главного управления для оказания помощи населению, пострадавшему от подтопления (40 спасателей, 5 единиц техники и 6 плавсредств).

К сожалению, не обошлось без жертв. В Куйбышево поток воды унес двух женщин. Одна из них госпитализирована, спасти жизнь второй не удалось. Местные жители рассказали, что погибла бывшая учительница. Ее тело выбросило на берег в 3 км от затопленного моста.

Всего в Куйбышево «большая вода» подтопила свыше 50 домов. Жителей, попавших в зону подтопления эвакуируют.

Всего для возможной эвакуации населения подготовлено 12 пунктов временного размещения, общей вместимостью 5 942 человека, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

По данным крымского гидрометцентра, в Бахчисарайском районе за сутки выпало две месячные нормы осадков.

Активный холодный фронтальный раздел принес на полуостров сильные в южных, а в восточных районах и горах очень сильные дожди с грозами. В Бахчисарайском районе выпало сегодня 113 мм осадков – две месячные нормы, в горах Ай-Петри – 50 мм – почти месячная норма. На Ангарском перевале – 32 мм – половина месячной нормы, в Ялте – 32 мм – месячная норма, Феодосия – 30 мм – месячная норма, в Никитском саду – 33 мм – тоже месячная норма, — сообщили в гидрометцентре.

Опасения вызывает то, что ливни в Крыму продолжатся и в ближайшие сутки. Грозовой фронт покинет территорию Крыма только 7 июля.

Фото и видео: ГУ МЧС России по РК, минстрой РК, ВК БАХЧИСАРАЙ.NET, Крым 24, С.Трофимов, М.Хитяева-Моргун.