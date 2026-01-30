Около 100 семей с детьми получили помощь в севастопольском семейном МФЦ

Недавно в городе открылся семейный МФЦ по адресу: ул. Дзигунского, д. 19. Площадка предназначена для удобного и комфортного обслуживания семей с детьми всех возрастов, обеспечивая доступ ко всем необходимым услугам в одном месте.

Создание специализированного МФЦ является важным шагом в повышении качества предоставляемых услуг семьям Севастополя. На сегодняшний день услуги в семейном МФЦ получили около 100 семей по различным вопросам. Специалист вместе с получателем услуг по шагам решает проблему. В МФЦ можно быстро оформить необходимые документы, получить консультацию и решить любые вопросы, касающиеся воспитания детей и поддержки. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Семья», — рассказала директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.

Новый семейный МФЦ оснащен современной инфраструктурой и цифровыми сервисами, включая игровые зоны для малышей с современным оборудованием, с помощью которого специалисты оказывают более качественные услуги маленьким посетителям, а также просторные помещения для приема документов. Также создана новая зона «Семейная гостиная», где проходит общение в неформальной обстановке, проводятся мастер-классы, лекционные мероприятия, семинары, встречи и круглые столы по различным проблемным вопросам. Для этого приглашаются некоммерческие организации, а также представители различных государственных органов.

Посетители получают широкий спектр консультаций и помощь квалифицированных специалистов по вопросам здравоохранения, образования, соцпомощи, трудоустройства и др. Важнейшей задачей центра является создание комфортных условий для каждого посетителя, обеспечение прозрачности и доступности процедур оформления документов и оказания госуслуг.

В семейном МФЦ несколько секторов: