Около 100 семей с детьми получили помощь в севастопольском семейном МФЦ

Недавно в городе открылся семейный МФЦ по адресу: ул. Дзигунского, д. 19. Площадка предназначена для удобного и комфортного обслуживания семей с детьми всех возрастов, обеспечивая доступ ко всем необходимым услугам в одном месте.
Создание специализированного МФЦ является важным шагом в повышении качества предоставляемых услуг семьям Севастополя. На сегодняшний день услуги в семейном МФЦ получили около 100 семей по различным вопросам. Специалист вместе с получателем услуг по шагам решает проблему. В МФЦ можно быстро оформить необходимые документы, получить консультацию и решить любые вопросы, касающиеся воспитания детей и поддержки. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Семья», — рассказала директор Центра соцпомощи семье и детям Ирина Мочалова.
Новый семейный МФЦ оснащен современной инфраструктурой и цифровыми сервисами, включая игровые зоны для малышей с современным оборудованием, с помощью которого специалисты оказывают более качественные услуги маленьким посетителям, а также просторные помещения для приема документов. Также создана новая зона «Семейная гостиная», где проходит общение в неформальной обстановке, проводятся мастер-классы, лекционные мероприятия, семинары, встречи и круглые столы по различным проблемным вопросам. Для этого приглашаются некоммерческие организации, а также представители различных государственных органов.
Посетители получают широкий спектр консультаций и помощь квалифицированных специалистов по вопросам здравоохранения, образования, соцпомощи, трудоустройства и др. Важнейшей задачей центра является создание комфортных условий для каждого посетителя, обеспечение прозрачности и доступности процедур оформления документов и оказания госуслуг.
В семейном МФЦ несколько секторов:
• первичного приема, где специалисты обрабатывают обращения жителей и объясняют, как получить соцуслуги;
• экстренной психологической помощи;
• оказания услуг и социального сопровождения.
Многодетная мама Виктория Симцова стала замечать, что у ее младшей дочери Марии снизилась успеваемость в школе, ее стало тяжело мотивировать. Виктория начала переживать и обратилась в семейный МФЦ.
Около трех недель нам помогают специалисты, с нами занимается психолог, и я замечаю положительную динамику, что не может не радовать. Маше с самого начала понравилась атмосфера, она с любопытством всегда сюда идет. Особенно ей нравится интерактивная песочница, говорит, что она ее успокаивает. Здесь приятно находиться, коллектив доброжелательный и безотказно помогает в решении многих вопросов, — поделилась Виктория.
Для получения помощи достаточно предоставить паспорт, а если услуга касается детей — свидетельство о рождении. Консультацию можно получить по номеру телефона: 54-21-99.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
