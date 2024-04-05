Около 29 тысяч новобранцев будут призваны на территории ЮФО этой весной

В соответствии с расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Республику Крым и город Севастополя, к местам прохождения военной службы будет направлено более 29 тыс. человек, в том числе порядка 12 тыс. – в войска Южного военного округа (ЮВО).

С 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Связано это с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учёта призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 14 процентов составляли граждане, не прошедшие военную службу, так как получали образование, — отметили в Минобороны РФ.

По-прежнему остается значительным количество граждан, направленных для прохождения военной службы, имеющих профессиональное образование — более 70 % направленных в войска осенью имели высшее или профессиональное образования. Кроме того, более 4,7 тыс. юношей, были подготовлены по военно-учетным специальностям.

В ходе весенней призывной кампании планируется направить в войска более 5 тыс. граждан, которые прошли подготовку в ДОСААФ России, а также получили в период учебы в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования специальности, востребованные в войсках.

В настоящее время в Южном военном округе успешно функционируют восемь научно-производственных подразделений в Военном инновационном технополисе «ЭРА», созданном в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа. В 2023 году операторами научных рот стали более 50 призывников из республик, краев и областей, расположенных на территории Южного военного округа, — уточнили в Минобороны.

Также проводится комплектование спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки перспективных спортсменов.

Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течении шести месяцев получат военно-учётную специальность и освоят современную военную технику, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной специальностью.

Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов военных комиссариатов военного округа в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации планируется начать 15 апреля 2024 года.

Фото: пресс-служба ЮВО.