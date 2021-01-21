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212 новых случаев заражения COVID-19 за истекшие сутки в Крыму. Будет и больше?
Фото: leo2014, pixabay.com

Около сотни заболевших. COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:09 21.01.2021

По состоянию на утро 21 января в Севастополе зарегистрировано 99 новых случаев заболевания COVID-19. 96 человек выписаны после выздоровления.

Умерли семь человек в возрасте от 70 до 94 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8710 человек. В настоящий момент выздоровели 7874 человека, 342 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день в стационарах находится 306 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 180 человек.

Под наблюдением находится 662 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 539 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Около сотни заболевших. COVID-19 в Севастополе

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