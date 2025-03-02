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Окончание Масленицы в Херсонесе Таврическом отметили блинами, играми и викториной
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Окончание Масленицы в Херсонесе Таврическом отметили блинами, играми и викториной

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:46 02.03.2025

Сотни севастопольцев и гостей города присоединились к празднику «Широкая Масленица в Херсонесе». Масштабные гулянья с викториной, блинами и народными забавами прошли на площади у Центрального входа в музей-заповедник.

С самого утра для гостей работала стендовая выставка «Масленицу провожаем ‒ Великий пост встречаем». Она рассказывала о традициях праздника, о Прощеном воскресенье и о подготовке верующих к Великому посту. На площади у входа в музей-заповедник развернулась ярмарка ремесленников. Там можно было ознакомиться с работами севастопольских мастеров и приобрести яркие сувениры.

И дети, и взрослые были в восторге от масленичных забав! Вместе с веселыми скоморохами они с удовольствием кидали валенки, плели косы из ярких ленточек и демонстрировали удаль молодецкую, перетягивая канат. Проверить свои знания посетители музея-заповедника смогли на викторине «Здравствуй, Масленица», а завершился праздник спектаклем кукольного театра «Саквояж». Самым главным угощением этого дня, конечно же, стали вкусные и ароматные блины. Они позволили каждому почувствовать атмосферу праздника. Спасибо всем, кто отметил широкую Масленицу в Херсонесе Таврическом! отмечают в Отдела по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

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