Окрашивание волос: искусство преображения — что нужно знать

Цвет волос — один из самых ярких и гибких инструментов самовыражения. Он способен подчеркнуть индивидуальность, скорректировать возрастное восприятие, добавить глубину образу или, напротив, создать эффект лёгкости и воздушности. В отличие от стрижки или укладки, окрашивание меняет не только форму, но и световую структуру волоса — его восприятие в пространстве, в свете, в движении.

Однако в массовом сознании до сих пор живёт стереотип: «окрашивание = вред». Этот миф часто возникает из-за неудачного опыта — будь-то самостоятельная покраска в домашних условиях, использование низкокачественных средств или работа с недостаточно подготовленным специалистом. На самом деле, современное салонное окрашивание волос — это высокотехнологичная, строго регламентированная процедура, в которой здоровье волос стоит наравне с эстетическим результатом. И ключевую роль здесь играет не столько состав краски, сколько человек за кистью.

Что такое окрашивание волос: не просто «нанести и смыть»

Окрашивание — это химико-физический процесс, в ходе которого пигмент проникает в структуру волоса (в зависимости от типа окрашивания — на разную глубину) и изменяет его оптические свойства. Важно понимать: волос — это не «холст», который можно просто перекрасить сверху. Это сложная биологическая структура, состоящая из кутикулы (внешнего защитного слоя), кортекса (основного слоя, где хранится естественный меланин) и медуллы (сердцевины, не всегда присутствующей).

Процедура окрашивания — это диалог между мастером и волосом. Учитываются:

исходный цвет и его тон (тёплый/холодный);

уровень естественного пигмента (меланина);

состояние волос (пористость, повреждённость, эластичность);

тип желаемого результата (осветление, затемнение, тонирование, мелирование);

история предыдущих окрашиваний.

Всё это определяет выбор технологии, состава, времени выдержки, температурного режима и даже техники нанесения.

Основные типы окрашивания: от временного до радикального

Временное окрашивание (смываемое)

Самый щадящий вариант. Пигменты (обычно на основе растительных экстрактов, полимеров или кислород-независимых красителей) оседают на поверхности кутикулы и смываются за 1–5 процедур. Используется для экспериментов, акцентов (например, пряди у висков), или временного скрытия седины. Не требует смешивания с окислителем. Безопасно даже для сильно повреждённых волос.

Тонирование (полустойкое окрашивание)

Действует чуть глубже — проникает в верхние слои кортекса, но не требует окисления. Цель — нейтрализовать нежелательные оттенки (жёлтизна после осветления, рыжинка), или добавить прохладный/тёплый подтон. Выдерживается от 5 до 20 минут, смывается за 4–12 недель. Часто используется как финальный этап после осветления — так называемый глазирование (gloss). Благодаря отсутствию аммиака и низкой концентрации перекиси, тонирование улучшает блеск и гладкость волос.

Стойкое окрашивание (постоянное)

Полноценная химическая реакция: маленькие молекулы красителя (в форме солей) проникают в кортекс, где под действием окислителя (перекиси водорода) преобразуются в крупные пигментные молекулы, которые уже не могут вымыться. Именно стойкое окрашивание позволяет:

полностью закрасить седину;

изменить уровень тона (сделать волосы светлее или темнее);

создать глубокие, насыщенные оттенки.

Современные формулы включают протеины, кератины, липидные комплексы и аминокислоты прямо в состав краски — это не просто окрашивание, а цветотерапия.

Осветление (обесцвечивание)

Самый сложный и энергозатратный процесс. Требует разрушения естественного меланина. Для этого используется смесь порошкового обесцвечивателя (на основе персульфатов) и перекиси водорода. Осветление — не цель, а этап, предшествующий тонированию или нанесению стойкой краски. Чем выше уровень осветления (от 7-го до 12-го), тем выше риск повреждения — если не соблюдать пропорции, время, технику и не использовать защитные сопутствующие средства.

Важно: «Блондирование» — это не просто «сделать светлым», а многоступенчатый процесс: предварительная диагностика → выбор техники (фольга, балаяж, омбрэ, шатуш) → осветление → нейтрализация → тонирование → восстановление. Всё это требует не только знаний химии, но и художественного зрения.

От чего зависит результат: 5 ключевых факторов

Компетенция мастера — решающий элемент

Это не преувеличение — именно мастер определяет 80% успеха. От его квалификации зависит:

правильная диагностика состояния волос («живые» тесты на упругость, звук при растяжении, реакция на влагу);

точный подбор формулы (цветовая палитра, % окислителя, добавки — усилители, нейтрализаторы, протекторы);

владение техникой нанесения (температура рук, скорость, зональность, расчёт времени «прогрева»);

способность читать реакцию волос в процессе и корректировать ход процедуры;

грамотное постокрашивание: смывание, фиксация рН, нанесение восстанавливающих средств.

Даже самая дорогая краска в руках неподготовленного специалиста может дать зелёный оттенок, ломкость или неравномерность. А профессионал на базовых средствах создаст безупречный результат.

Качество исходного материала — состояние волос

Волосы — как губка: чем они пористее, тем быстрее впитывают краску, но и тем нестабильнее результат. Повреждённые (от термоукладки, химии, УФ) волосы:

впитывают пигмент неравномерно («пятна»);

могут «выбросить» цвет через 2 недели;

теряют блеск даже при хорошей формуле.

Профессиональные салоны проводят предварительную подготовку: восстановительные маски, кератиновые протоколы, биозапечатывание — всё это делает окрашивание не разрушительным, а стабилизирующим процессом.

Корректный подбор оттенка и техники

Здесь вступает в игру цветовой анализ:

цветотип внешности (лето/осень/весна/зима);

тон кожи и подтона (розовый, оливковый, золотистый);

цвет глаз и бровей.

Например, холодный пепельный блонд на тёплой коже с золотистым подтоном может придать «больной» вид, тогда как медовые оттенки добавят сияния. Мастер учитывает это до открытия тюбика.

Качество используемых продуктов

В профессиональных линейках (например, L’Oréal Professionnel, Wella Professionals, Keune, Davines, Olaplex-совместимые составы) предусмотрены:

микроэнкапсулированные пигменты — для равномерного распределения;

буферные системы — для контроля рН и минимизации открытия кутикулы;

ингредиенты-протекторы в самой краске (масло арганы, пантенол, экстракт риса, церамиды);

окислители с замедленным высвобождением кислорода — чтобы избежать «взрыва» реакции.

Некоторые бренды отказались от аммиака в пользу моноэтаноламина (MEA) или этаноламина (ETA) — они менее агрессивны, но требуют большей точности в работе.

Соблюдение технологии и времени

«Перевыдержка» на 5 минут может превратить пепельный тон в зелёный, а недовыдержка — оставить жёлтую основу. Температура в помещении, влажность, даже материал перчаток (латекс vs нитрил) влияют на скорость реакции. В топовых салонах используются таймеры, термометры, pH-метры — всё ради точности.

Безопасность: как современные салоны защищают волосы

Сегодня окрашивание — это не «жертвовать здоровьем ради красоты», а интегрированный уход. Вот какие протоколы используются в ответственных салонах:

Диагностика до процедуры

Мастер проводит визуальный и тактильный осмотр, может использовать трихоскоп (микроскоп для волос) или влажностный тест. Если волосы в критическом состоянии — предлагается курс восстановления до окрашивания.

Препигментация и смягчение

Перед осветлением наносятся препигментирующие эмульсии, которые «подстраховывают» кортекс и предотвращают резкое обезвоживание. Перед стойким окрашиванием — pH-балансирующие спреи для выравнивания пористости.

Интеграция защитных технологий

Olaplex No.1 + No.2 — восстанавливают дисульфидные связи в процессе химической реакции (а не после).

Bond Builders других брендов (Wellaplex, Smartbond, Redken Acidic Bonding) — аналогичные системы.

Тепловая защита — специальные термостойкие спреи при использовании фена/утюжка сразу после окрашивания.

Щадящие техники нанесения

AirTouch, Balayage, Freehand — минимизируют контакт краски с кожей головы и корнями, снижают общую химическую нагрузку.

Зональное окрашивание — только на длину, без затрагивания корней (идеально при отрастании седины).

Low-lift tint — осветление на 1–2 тона без обесцвечивателя — только стойкой краской + 6% окислитель.

Постпроцедурный уход в салоне

Финальный этап — не просто смывание, а:

Нейтрализующий шампун (восстанавливает pH 4.5–5.5); Кислотное ополаскивание («закрывает» чешуйки кутикулы); Маска с липидами и кератином; Несмываемый термозащитный спрей или эмульсия.

Мифы и реальность: за пределами страхов

Многие опасения, связанные с окрашиванием, основаны на устаревших представлениях. Например, убеждение, что «краска сушит волосы», игнорирует тот факт, что современные формулы насыщены увлажняющими и восстанавливающими компонентами — сушит не сама краска, а ошибка в подборе окислителя или отсутствие постухода. Другой распространённый страх — «аммиак = яд» — упускает из виду, что аммиак по-прежнему незаменим при 100% закрашивании седины, а безаммиачные альтернативы (MEA, ETA) требуют ещё большей точности в применении.

Многие считают, что домашнее окрашивание выгоднее — на деле же одна ошибка может обернуться дорогостоящей коррекцией в салоне. Наконец, устойчивое заблуждение, будто «чем дороже краска — тем лучше», не учитывает главного: результат зависит не от бренда, а от умения мастера адаптировать состав под конкретные волосы. И, конечно, волосы после окрашивания не перестают расти — рост определяется фолликулом, не контактирующим с краской; чувство «замедления» обычно связано с ломкостью, а не с биологией.

