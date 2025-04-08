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Оксана Шевченко - фигурантка дела о покушении на главу Крыма - признала вину
фото: pxhere.com

Оксана Шевченко — фигурантка дела о покушении на главу Крыма — признала вину

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 08.04.2025

Оксана Шевченко, проходящая по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, признала вину в ходе первого слушания по существу в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на Аксенова поступили в Южный окружной военный суд. 31 марта состоялось первое слушание в отношении Боднаря, где он полностью признал вину, 8 апреля суд также начнет слушать дело в отношении Ананьева.

Вину признаю полностью, — сказала подсудимая, отвечая на вопрос судьи о признании вины по предъявленному обвинению.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже в группу завербовали Ананьева.

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Из Запорожской области Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывчатку фигуранты спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. За маршрутом передвижения Аксенова они наблюдали с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения.

В начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении фигурантов возбудили дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). Боднарь и Шевченко заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

источник: ТАСС

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