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Октябрь в Крыму будет и дождливым, и холодным
фото: ThorstenF (pixabay.com)

Октябрь в Крыму будет и дождливым, и холодным

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:52 19.09.2020

Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но октябрь в Крыму приветливым не будем — туристов и крымчан ждут похолодание и дожди. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

На следующей неделе антициклон сохранит за собой право управлять атмосферными процессами, поэтому с понедельника до выходных включительно ожидается небольшая облачность, никаких осадков, то есть погода «миллион на миллион». Ночью столбики термометров будут колебаться от +10 до +15. Что касается дневной температуры, то начинаем неделю с +20…+25. Во второй половине недели она повысится до +23…+28 градусов, что на три-пять градусов теплее, чем положено по норме, — цитирует специалиста РИА Новости Крым.

С наступлением октября в Крыму также начнет стремительно снижаться температура воды в море и купальный сезон будет закрыт.

Октябрь ожидается прохладным – на градус-другой ниже многолетних средних значений. С начала месяца осень начнет брать свое и ожидается осенний вариант развития атмосферных процессов с дождями и похолоданием, — прогнозирует синоптик.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Октябрь в Крыму будет и дождливым, и холодным

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