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Олег Царев – в реанимации, состояние тяжелое. Что произошло
Фото: ВК

Олег Царев – в реанимации, состояние тяжелое. Что произошло

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:09 27.10.2023

В Крыму совершено нападение на бывшего украинского политика Олега Царева. Ряд изданий и каналов пишет, что Царев с огнестрельными ранениями (украинские СМИ почему-то настаивают на «ножевых ранениях») находится в реанимации, он в тяжелом состоянии, сообщают «Оперативные сводки».

Экс-нардеп Олег Царев покинул Украину в 2014 году — после того, как поддержал ДНР и ЛНР. На Украине в отношении его возбуждено несколько уголовных дел. В частности, Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы за «публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и насильственному изменению и свержению конституционного строя».

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Официальной информации нет, но председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен — это покушение. Неизвестные накануне вечером напали на политика у санатория имени Кирова в Ялте.

Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли. Прошу православных людей молитвы о здравии раба Божьего Олега, — написал в своем Telegram-канале Рогов.  

 

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