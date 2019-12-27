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Олег Зубков не только проигрывает суды, но и выигрывает. Об итогах дела «о биоотходах»
Фото: блог О.Зубкова

Олег Зубков не только проигрывает суды, но и выигрывает. Об итогах дела «о биоотходах»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 20:04 27.12.2019

Учредитель и владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил в своем блоге о том, что выиграл суд по протоколу ветслужбы о «биологических отходах». По словам бизнесмена, поводом для судебного разбирательства стал увиденный на площадке львов недоеденный хищниками кусок мяса. Его ветеринары посчитали «биоотходами».

Дальше всё просто – бредовое постановление о необходимости уничтожения этого куска мяса и необходимости дезинфицирования места в саване где лежало мясо… Затем штраф в 500 000 рублей и протокол в суд на закрытие парка львов «Тайган» на 90 суток, — рассказал Зубков.

По его словам, суд разобрался в вопросе и не стал наказывать «Тайган». Олег Зубков пообещал опубликовать постановление суда, как только оно появится в его распоряжении. Отметим, что сообщений суда на эту тему также пока нет, как и комментариев Госкомветеринарии Крыма.

Олег Зубков не только проигрывает суды, но и выигрывает. Об итогах дела «о биоотходах»

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